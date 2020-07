Funkmikroskop Das Zoto Microscope funktioniert dank Akku und eigenem LC-Display auch ohne PC und funkt das Kamerabild per WLAN ans Smartphone.

USB-Mikroskope bestehen in der Regel aus einer angepassten Webcam, das Videobild liefert der angeschlossene PC. Das Zoto-Mikroskop funktioniert ebenso, stellt aber Objekte auf einem 10,9-Zentimeter-Farbdisplay auch ohne Verbindung zu einem Rechner dar. Die Energieversorgung übernimmt ein fest eingebauter Akku, den man per Mikro-­USB-Kabel am PC oder einem USB-Netzteil lädt.

Die Display-USB-Mikroskop-Kombination ist mit einem MicroSD-Kartenslot, in dem sogar eine 32-GByte-Karte steckte, und WLAN gut ausgestattet. Der mechanische Aufbau macht aber einen billigen Eindruck: Mitgeliefert wird ein Alu-Stativ und einem in der Höhe verstellbarem Halter, in den man das Gerät steckt. Die Stellräder für die Höhe haben viel Spiel.