Windows 10: Versteckte Schätze Wo Windows 10 besser als sein Ruf ist Es ist zwar schon fünf Jahre her, dass Windows 10 erschien, und schon damals war es in vielen Belangen ein echter Fortschritt gegenüber seinen Vorgängern. Doch weil Microsoft es ständig weiterentwickelt, kamen seitdem noch viele nützliche Werkzeuge und Funk­tionen dazu. Wir zeigen, wie Sie sie diese Perlen finden. Von Axel Vahldiek

Ja, an Windows 10 gibt es einiges auszusetzen, etwa die Datenschutzprobleme [1], ständige Zwangs-Upgrades [2], das Lizenzwirrwarr mit seinen Folgen [3], das mangelhafte Startmenü [4] und so weiter und so fort. Zur fairen Bericht­erstattung gehört jedoch auch die Feststellung, dass einiges an Windows 10 richtig gut ist. Daher wollen wir Ihnen in dieser Ausgabe mal jene Stellen in Windows 10 zeigen, die wir für gelungen halten. In diesem Artikel geht es unter anderem um bordeigene Werkzeuge und Optionen, die Ihnen den Alltag erleichtern. Der nachfolgende Beitrag widmet sich den Sicherheitsmechanismen, die im aktuellen Windows 10 stecken – und das sind eine ganze Menge. Ein dritter Artikel stellt Nützliches für Admins und Entwickler vor.

Alles, was wir hier zeigen, gilt für Windows 10 Version 2004, also die aktuelle Version. Vieles kam aber schon bei früheren Versionen dazu – es erscheint ja halbjährlich eine neue, und damit spendiert Microsoft Windows 10 auch immer wieder neue Funktionen.