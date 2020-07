Illustration: Jan Bintakies Unbekannte Tiefen (2) Von Helge Lange

Fortsetzung vom letzten Heft

Als Techniker beim geheimnisumrankten Unternehmen Deep Echo Ltd. am Firmensitz in Sibirien hatte Wilko Reffert schon einiges erlebt – aber dass er die Prithivi auf ihrer Jungfernfahrt führen sollte, war dann doch eine mehr als kräftige Überraschung. Der Prototyp eines neuartigen Subterrene, eines Untererdschiffes mit Plasmaaggregat, bildete gewissermaßen die Krönung einer bemerkenswerten Reihe von Deep-Echo-Erfindungen und unterlag einer so perfekten Geheimhaltung, dass Wilko selbst erst kurz vor dem Start zur ersten Erdbohrfahrt von dem Projekt erfuhr. Gemeinsam mit ihm ging sein virtueller persönlicher Begleiter an Bord – eine als holografische Tigergestalt visualisierte künstliche Intelligenz, der er ganz schlicht den Rufnamen „Tiger“ gegeben hatte. Dann war da noch der mitreisende Geologe Sven Eriksson. Das wenig komfortable und total verbaute Innere der Prithivi hatte verhindert, dass Wilko ihn vor und während der Reise zu Gesicht bekam; die beiden kommunizierten nur über die Bordsprechanlage und das kooperative Steuerungssystem. Die Fahrt verlief zunächst ebenso erfolgreich wie ereignisarm – bis Wilko und Sven beschlossen, auf dem Rückweg einen kleinen Abstecher zu einem seismisch georteten und durch Georadar von oben bestätigten Höhlensystem zu machen. In einer Höhe von minus 65 Meter tauchte die Prithivi in einem dunklen Hohlraum auf. Wilko stieg in seinen Hitzeschutzanzug, legte sein Atemgerät an und öffnete vorsichtig die Ausstiegsluke.