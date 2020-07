Zahlen, Daten, Fakten Digitale Schule Von Michael Link

Die Schule soll digitaler werden. Solange es den Schulen, die noch nicht vom Digitalpakt Schule profitiert haben, an Ausstattung mangelt und etliche Lehrkräfte die nötigen Computer nicht gestellt bekommen, holen sich die Kinder Kompetenz auch anderswo. Sie erwerben viele wichtige Fähigkeiten sehr früh, doch den größten Schub erleben die meisten Kinder bei der digitalen Kommunikation zwischen neun und elf Jahren. Während in der Schule die formale Bedienung der Technik im Vordergrund steht, wünschen sich Kinder mehr Anleitung fürs kreative Arbeiten mit Technik. Sie stellen sich bereits eine Schule der Zukunft vor, die nicht mehr an Fächerkonzepten klebt, sondern individuelle Hilfe zum Selbstlernen geben soll. (mil@ct.de)