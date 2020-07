VEB Smart Home VEB Smart Home Das Lightwave-System macht eigene Licht- und Heizungskomponenten sowie die von Honeywell per App oder Sprache steuerbar.

Lightwave ist seit Jahren am britischen Markt aktiv und wagt sich nun mit seinem Smart-Home-Sortiment erstmals über den Kanal. Zentrale Komponente ist das Gateway, der sogenannte Lightwave Link Plus Hub. Per Ethernet mit dem Netz verbunden sendet er Funkbefehle über einen proprietären Standard im 868-MHz-Band an die verbundenen Smart-Home-Komponenten aus.

Das Sortiment ist hierzulande noch recht klein: Außer einer Wandsteckdose listet der Shop zwei Dimmer und eine Modullösung für die Unterputzdose. Zum Test schickte Lightwave das Smart Lighting und Power Starter Kit, bestehend aus dem Gateway, einer Steckdose und einem Wanddimmer. Er dimmt Lampen bis 280 Watt; eine Liste kompatibler LED-Leuchtmittel ist online verfügbar. Die Steckdose ist mit einer Leistungsmessfunktion ausgestattet und bis 3000 Watt belastbar.