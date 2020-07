Leichtmatrose Für Bürocomputer ohne Grafikkarte sowie für Heimserver genügt ein leises und günstiges 300-Watt-Netzteil ohne Schnickschnack wie das be quiet! System Power B9 300W.

Unter der Marke be quiet! verkauft die Firma Listan seit vielen Jahren ATX-PC-Netzteile mit leise laufenden Lüftern. Die billigere Unterfamilie „System Power“ ist für den Verkauf in größeren Stückzahlen an PC-Hersteller gedacht. Trotzdem gewährt Listan drei Jahre Garantie. „System Power“-Netzteile haben auch keine schicken schwarzen Leitungen und schwarz lackierte Gehäuse, sondern man sieht schlichtes Blech und bunte Adern.

Die 300-Watt-Version der Baureihe kostet 35 Euro und ist für einfach ausgestattete PCs gedacht. Ein Stromkabel für eine PCIe-Grafikkarte fehlt und es gibt nur vier SATA-Stecker. Wenn das genügt, macht das System Power B9 300W seine Sache sehr gut, auch wenn der Wirkungsgrad minimal niedriger liegt als beim Vorgänger System Power SB8 300W.