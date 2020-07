Rauchende Colts Desperados 3: Taktik im Wilden Westen Der deutsche Entwickler Mimimi Games dreht mit Desperados 3 die Uhr zurück und nimmt den Spieler mit in den guten alten Wilden Westen. Von Andreas Müller

Im Spiel Desperados 3 tummeln sich Cowboys und Banditen in Saloons, felsigen Schluchten oder auf dampfenden Lokomotiven. Der Spieler ballert, schleicht und meuchelt sich durch ein stimmiges Westernszenario, das aus den Filmen Sergio Leones stammen könnte.

Für sein Abenteuer belebt Mimimi Games das vergessene Genre der Echtzeittaktik neu. Statt wild herum zu ballern oder Armeen über den Bildschirm zu lenken, muss sich hier ein kleines Team wie in den 20 Jahre alten Vorgängern oder in Spielen wie Commandos den übermächtigen Gegnern stellen. Der Spieler braucht dazu eher geschickte Planung als brachiale Action; jeder Zug will gut überlegt sein.