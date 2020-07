Retter in der Not Mit „Windows File Recovery“ stellt Microsoft Windows-10-Anwendern ein Programm zum Wiederherstellen versehentlich gelöschter Dateien zur Verfügung.

Das Programm ist kostenlos über Microsofts Store für Windows-Apps zu beziehen. Es setzt die derzeit aktuelle Version 2004 von Windows 10 voraus. Sowohl das Programm selbst als auch die erweiterte Bedienungsanleitung im Netz sind bislang nur auf Englisch verfügbar.

Der Verteilung über den Store zum Trotz ist Windows File Recovery keine App im eigentlichen Sinne, sondern besteht im Wesentlichen aus dem Konsolenprogramm WinFR.exe zum Betrieb in der Eingabeaufforderung oder der PowerShell. Das Programm kennt drei Betriebsmodi, die sich über Befehlszeilenoptionen auswählen lassen. Normalerweise arbeitet es im „Default“-Modus, in dem es versucht, verloren gegangene Dateien und Ordner anhand von Informationen wiederherzustellen, die sich noch in der Master File Table (MFT) eines NTFS-Laufwerks finden lassen. In diesem Modus findet das Programm kürzlich gelöschte Dateien und Ordner recht zuverlässig, sofern weder der von ihnen belegte Platz noch die dazugehörigen, nur als leer markierten Verzeichniseinträge bereits überschrieben wurden.