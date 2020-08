5G im Fünferpack 5G-Smartphones von Huawei, LG, Motorola, Oppo und Samsung Der schnelle und zukunftssichere Mobilfunkstandard 5G findet seinen Weg in die Smartphone-Mittelklasse. Im Test von fünf Geräten zeigen sich dabei allerdings noch viele große und kleine Probleme – und zwei Totalausfälle. Von Robin Brand und Steffen Herget

Der 5G-Standard soll nichts Geringeres schaffen, als die nächste ­digitale Revolution anzuschieben. Damit das gelingen kann, muss der neue Funkstandard allerdings erst einmal im Alltag der Menschen ankommen. Dazu sind nicht nur die entsprechenden Netze nötig, die sich derzeit im Aufbau befinden – siehe der vorige Artikel auf Seite 58 –, sondern auch passende Endgeräte. 5G-­Smartphones gibt es seit rund einem Jahr zu kaufen, die ersten Modelle waren ­jedoch allesamt in der Preisklasse um 1000 Euro angesiedelt. Das ist zu viel für den Durchbruch im Massenmarkt.

Mittlerweile findet die neue Technik ihren Weg in die Preisbereiche um 500 Euro. Das ist einerseits gut für die Kunden, die nun weniger Geld in die Hand nehmen müssen, um bei 5G dabei zu sein. Andererseits profitieren auch die Hersteller davon, denn in der Mittelklasse wird der Löwenanteil der Geräte verkauft. Wer hier schon 5G anbieten kann, ist der Konkurrenz einen Schritt voraus.