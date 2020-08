LibreOffice 7.0: Verzicht auf „Personal Edition“

Die kommende Version der freien ­Bürosoftware verbessert Performance und viele Details.

Der Zusatz „Personal Edition“ beim Release Candidate von LibreOffice 7.0 sorgte in der Community für Irritationen. Die Document Foundation macht jetzt einen Rückzieher, verzichtet auf das Branding und will den Marketingplan noch mal einer Prüfung unterziehen. Dieser sah bisher vor, zwischen einer Personal- und einer Enterprise-Version der freien Bürosoftware zu unterscheiden. Damit sollten Firmen auf LibreOffice basierende Unternehmenslösungen wie Collabora Online schmackhaft gemacht werden. Die Hoffnung der Stiftung war, dass Firmen eher auf die kostenpflichtigen Produkte setzen und so die nachhaltige Finanzierung der LibreOffice-Entwicklung sichergestellt ist. Die schlecht kommunizierte Änderung führte aber zu lautstarker Kritik in der Community. Die Document Foundation betonte, LibreOffice sei auch in Zukunft frei, kostenlos und ohne Einschränkungen erhältlich. In die Überprüfung der Pläne soll die Community nun stärker einbezogen werden.

In der Vorab­version war LibreOffice 7.0 als für den persönlichen Gebrauch vorgesehen markiert.

Die inhaltlichen Änderungen an LibreOffice 7.0 umfassen vor allem Fehlerkorrekturen und Performance-Verbesserungen. Dafür sorgt bei der Windows-Version der Wechsel von OpenGL zu Vulkan und der Grafikbibliothek Skia. Die mac­OS-Version erhält ein neues Icon-Theme, das den Gestaltungsrichtlinien von Apple folgt. Überarbeitet wurden die Filter für Microsoft-Office-Dokumentformate docx, xlsx und pptx. Da Adobe Flash einstellt, fliegt auch der Code für den SWF-Export aus LibreOffice heraus. LibreOffice unterstützt jetzt semitransparente Schrift und führende Nullen bei Listen und Seitennummerierungen. Die Symbole in der Galerie wurden überarbeitet; weitere Motive sind als Erweiterungen erhältlich. Für Freunde exzentrischer Party-Poster gibt es in Fontwork (vergleichbar mit Wordart) neue Formen und Schrifttypen. Noch experimentell sind ein Werkzeug, das Dokumente auf Barrierefreiheit prüft, sowie der Export in das barrierefreie Format PDF/UA. LibreOffice 7.0 soll turnusgemäß in der ersten August-­Woche erscheinen. (ktn@ct.de)