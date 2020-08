!!!hat missi gemacht und bearbeitet sie Mi oder Do!!! Schrankrechner Lüfterloser Mini-PC für Schaltschränke: Shuttle Edge EN01J4 Der Mini-PC Shuttle Edge EN01J4 ist für sparsamen Dauerbetrieb in Schaltschränken und Industrie­systemen ausgelegt. Sein Prozessor ist schon älter, aber seine Spezialfunktionen lösen knifflige Probleme. Von Christof Windeck

Bei Industrie-PCs und Embedded Systems ticken die Uhren langsamer: In dieser Branche gilt Intels vier Jahre alter „Apollo Lake“-Prozessor im kompakten Shuttle-PC Edge EN01J4 nicht als veraltet, sondern als reif. Statt mit hoher Rechenleistung punktet der 475 Euro teure EN01J4 mit anderen Qualitäten: Er kommt ohne Lüfter aus, klinkt sich auf einer sogenannten Hutschiene in Schaltschränken ein, hat fest verlötetes RAM und Massenspeicher und lässt sich auf Wunsch per Ethernet mit Strom speisen oder per LTE vernetzen. Solche Mini-Rechner nutzen Anlagenbauer beispielsweise zur Erfassung von Sensordaten, um entlegene Installationen per Mobilfunk anzubinden oder um Überwachungskameras oder ein Touch-Display zur Maschinensteuerung anzuschließen.

Im Shuttle Edge ist noch Platz für Erweiterungen wie ein M.2-Kärtchen und ein PoE-Speisemodul.

Die neumodische Bezeichnung „Edge“ für derlei Zwecke bezieht sich auf den „Rand“ des Internets, wo Gateways funkvernetzte IoT-Geräte mit Cloud-Rechenzentren verbinden. Der Vorteil eines x86-Prozessors ist dabei die gewaltige Software-Auswahl: Digitale Anzeigetafeln (Digital Signage) und Computerkassen laufen oft mit Windows, Mini-Server häufig unter Linux, manche Router mit BSD. Shuttle lötet in den EN01J4 nicht zufällig den gut abgehangenen Pentium J4205 aus Intels Apollo-Lake-Generation. Zu letzterer zählen nämlich auch länger lieferbare (Embedded-)Chips wie die Atom-Baureihe E3900 für härtere Anforderungen: Shuttles Mini-PC gibt es auch als Version EN01E mit Atom x5-E3940 für –20 bis + 65 Grad Celsius Umgebungstemperatur; der EN01J4 verträgt 0 bis 50 Grad. Von den aktuellen Apollo-Lake-­Nachfolgern namens Gemini Lake wie dem Pentium Silver J5040 gibt es keine Atom-Version und die lange geplanten „Elkhart Lake“-Atoms sind wegen Intels verzögerter 10-Nanometer-Fertigung noch nicht auf dem Markt. Daher kann man Spezialrechner wie den Shuttle EN01J4 nur mit älteren Intel-Prozessoren bestücken.