Bild: Thomas Kuhlenbeck

Job ab – Zeit läuft!

Neun Apps zur Erfassung von Arbeitszeiten

Wer seinem Chef oder Auftraggebern Auskunft über seine Zeit an unterschiedlichen Arbeitsplätzen geben muss, erledigt das am besten mit dem Smartphone. Passende Apps dafür gibt es reichlich; für die Auswahl bieten sich solche mit einer ­kostenlosen Basisversion an.

Von Dr. Hans-Peter Schüler