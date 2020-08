Hallo Magexa Telekom Smart Speaker mit Sprachdienst Magenta Auf den Smart Speakern der Telekom kommt mit „Hallo Magenta“ erstmals der eigene Sprachassistent zu Wort. Doch die „deutsche Alexa“ kann beim Thema Datenschutz nicht voll überzeugen. Von Berti Kolbow-Lehradt

Die Telekom will der Dominanz von Alexa, Google Assistant und Siri mit „Hallo Magenta“ entgegentreten. Der Sprachdienst soll neben einer Steuerung der hauseigenen Angebote für Telefonie, Fernsehen und Smart Home die übliche digitale Alltagshilfe bieten. Dabei setzt das Unternehmen zwar ebenso auf eine Signalverarbeitung in der Cloud, will sich aber mit einem hohen Daten­schutzanspruch von US-Alterna­tiven ­absetzen.

Dass deren Sprachplattformen noch überlegen sind, erkennt die Telekom notgedrungen an. Daher lässt sich Marktführerin Alexa auf den smarten Telekom-Lautsprechern ebenfalls nutzen, und das sogar parallel zum Magenta-Sprachdienst.