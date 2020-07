Auf die Plätze ...

Die ersten Schritte mit dem Raspberry Pi

Falls Ihr Erstkontakt zu einem Raspi bislang nur daran scheitert, dass der angeblich so kompliziert einzurichten ist: Probieren Sie es ruhig mal! Die Installation ist wirklich einfach und Sie haben den Raspi bestenfalls in weniger als 15 Minuten am Start.

Von Lutz Labs