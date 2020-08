Bastel-Barebone Hardkernel Odroid-H2+ mit Celeron J4115 und Dual-2,5-GBit-LAN Hardkernel schickt die Plus-Revision seines x86-Einplatinencomputers mit beschleunigtem LAN an den Start. Von Benjamin Kraft

Für Bastler war schon der ungeplusste Vorgänger Odroid-H2 [1] eine spannende Plattform, nicht zuletzt wegen der vielfältigen Anschlüsse, die auch beim neuen Modell wieder dabei sind. Die Hardware hat Hardkernel nur sanft ak­tualisiert und den Atom-Celeron J4105 durch den gleich schnellen Celeron J4115 ersetzt. Laut Intel soll der Prozessor ­maximal 8 GByte RAM verwalten können; im Test lief das System auch mit zwei 16-GByte-SO-DIMMs reibungslos. Secure Boot und CSM kennt das UEFI-BIOS nicht.

Die integrierte Grafikeinheit unterstützt die schwachen CPU-Kerne beim Dekodieren von Videoformaten wie VP9, H.264 und H.265, womit der Odroid-H2+ als Medien-Hub taugt. Der Surround-Ton kommt via HDMI oder als optisches Digitalsignal aus der TOSLink-Buchse. Per DisplayPort und HDMI steuert die GPU zwei 4K-Displays mit bis zu 60 Hz an.