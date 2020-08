Späte Buße Sammelklage wegen iPhone-Drosselung: Apple hat die Entschädigung zusammengekratzt Nachdem Apple bereits 2016 eine ­undokumentierte Leistungsdrossel zum Schutz von iPhones vor altersschwachen Akkus eingeführt hatte, können Kunden in den USA nun ­Entschädigungen beantragen. Das gibt Verbraucherschützern in der EU Auftrieb. Von Dušan Živadinović

Auch vier Jahre nach der Einführung der heimlichen Drosselung von iPhone-­Prozessoren schweigt Apple zu den genauen Gründen. Im Winter 2015/2016 war vielen Nutzern aufgefallen, dass sich ihr iPhone selbst bei gut gefülltem Akku abschaltete und ohne Netzteil nicht mehr startete.

Das Problem trat besonders häufig in kühler Umgebung auf: iPhones, die man etwa bei einem Winterspaziergang mitführte, versagten den Dienst ohne Vorwarnung selbst in der Hosen- oder Jackentasche. In der Folge führte Apple iOS 10.2.1 ein und milderte diese Probleme deutlich, ohne aber wörtlich auf die Maßnahmen einzugehen oder auch nur Probleme bei der Stromversorgung einzugestehen.