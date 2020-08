Besser! Von Stefan Wichmann

Es war einer dieser Tage, an denen man schon morgens weiß, dass man lieber hätte liegenbleiben sollen. Ich aber war aufgestanden, ich Idiot. Mein Ärger begann bereits mit dem Gang zur Toilette. Im Halbschlaf registrierte ich ein hell flimmerndes Licht aus meiner Küche. Ich streckte meinen Kopf in den Raum und erkannte das Kühlschrankdisplay als Übeltäter. Normalerweise nannte es mir den Inhalt der Kühlfächer, wenn ich vor ihm stehenblieb. Jetzt aber behauptete es: „Gesundheit: 89 %.“

Ich starrte darauf. Ein blödes Bauchgefühl meldete sich. Okay, das war kein Grund, mich krank zu melden. Aber was in aller Welt war mit dem Kühlschrank los? Als ich erneut auf sein Display schaute, gab dieses mir über die Werte meines Herzschrittmachers und über andere Vitalfunktionen Auskunft.