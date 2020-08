Auf den Schirm So nutzen Sie große Fernseher als Monitore fürs Notebook und Smartphone Sitzen Sie im Home Office an einem Notebook, auf dem die Fenster bei Videokonferenzen arg winzig geraten? Dann nehmen Sie doch einfach den großen Fern­seher als Monitor. Von Ulrike Kuhlmann

Spätestens wenn Sie in dem freige­gebenen Inhalt anderer Teilnehmer einer Videokonferenz nichts erkennen können, muss ein größeres Display her. Das kann ein günstiger Monitor sein, wie wir sie in c’t 9/2020 getestet haben. Im Home ­Office könnten Sie aber auch den Zweitfernseher aus dem Schlafzimmer zweckentfremden. Oder sich für Videokonferenzen vor dem Wohnzimmer-TV einen mobilen Arbeitsplatz einrichten.

Die Verbindung zum Fernsehdisplay kann drahtgebunden per HDMI erfolgen oder ganz ohne Kabel. Die drahtlose Variante ist auch interessant für Präsentationen: Wenn in einem Konferenzraum ein großer Fernseher steht, lässt sich der Schirminhalt von Notebooks per Wireless Display respektive Miracast (siehe Glossarkasten) dorthin projizieren. Dazu müssen die beiden Geräte nicht einmal im selben WLAN sein.