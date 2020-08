Haushaltsbuch MoneyStats Pro für iOS ist ein nützliches, datensparsames Tool zur ­Finanzkontrolle – setzt aber fleißiges Einpflegen von Umsätzen und Metadaten voraus.

Im Zeitalter von Finanzanalyse-Apps mit Anbindung an Bankschnittstellen mögen manuell gefütterte Haushaltsbuch-­Anwendungen antiquiert wirken. Erstere setzen allerdings nutzerseitig häufig die Bereitschaft voraus, dass die eigenen Umsatzdaten kurz- oder längerfristig in die Cloud eines Drittdienstleisters wandern. Wenn man seine Daten jedoch nur lokal oder höchstens in der privaten iCloud verarbeiten möchte, sind Apps wie Money­Stats Pro eine sinnvolle Alternative dazu.

Zum Ausprobieren steht eine kostenlose Version mit eingeschränktem Funk­tionsumfang zur Verfügung. Download und Installation der kostenpflichtigen Pro-Version liefen im Test problemlos. Die App benötigt weder eine Registrierung noch besondere Zugriffsrechte. Entsprechend kurz und unbedenklich sind Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.