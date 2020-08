Kartentresor NFC-Passwortkarte PIN-Safe Der PIN-Safe ist ein ungewöhnlicher Passwortmanager: Er speichert die Zugangsdaten ohne Cloud auf einer NFC-Plastikkarte. Das hat nicht nur Vorteile. Von Ronald Eikenberg

Passwortmanager gibt es zuhauf, viele davon haben wir in c’t 15/2020 getestet. Der PIN-Safe gehört auch in diese Kategorie, macht aber vieles anders. Denn die PIN-Safe-App speichert die Zugangsdaten ihres Nutzers nicht einfach auf dem Smartphone oder in der Cloud, sondern auf einer NFC-Karte im Scheckkartenformat. Das klingt ungewöhnlich und das ist es auch. Laut Hersteller ist PIN-Safe insbesondere für jene interessant, „die herkömmlichen Online- & Cloud-Lösungen skeptisch gegenüber stehen“.

Für 20 Euro bekommt man gleich zwei NFC-Karten: Eine ist als Hauptkarte gedacht, die andere als Backup. Außerdem gibt es eine unscheinbare Transporthülle dazu, die jedoch einen wichtigen Zweck erfüllt. Doch dazu später mehr. Bevor es losgeht, muss man die PIN-Safe-App installieren, die der Hersteller für Android und iOS anbietet. Sie ist kostenlos, funktioniert aber nur in Verbindung mit den dazugehörigen NFC-Karten. Um den Passwortmanager nutzen zu können, muss das Smartphone mit einer NFC-­Schnittstelle ausgestattet sein.