Schlüssellos Motorrad sichern ohne Fummelei: Beim Bluetooth-Bremsscheibenschloss von Abus ist das Smartphone der Schlüssel.

Das massive Abus Granit Detecto SmartX 8078 besitzt weder Schließzylinder noch Schlüssel. Es verbindet sich per Bluetooth LE mit einem Smartphone. Ist das in Funkreichweite, entriegelt die zugehörige App den Schließmechanismus – wahlweise automatisch (Keyless-Modus) oder durch Antippen des entsprechenden Symbols. Danach reicht ein sanfter Druck am Schloss­gehäuse, um den 13 Millimeter starken Schließbolzen per Elektromotor freizugeben.

Sobald man den Funkradius mit dem Smartphone verlässt, wird die integrierte Alarmanlage scharfgeschaltet. Bei Erschütterungen und Lageveränderungen ertönt für 15 Sekunden eine mäßig laute Alarmsirene. Die holt zwar die Nachbarn nicht aus dem Bett, schreckt Langfinger bei einem Klauversuch aber wahrscheinlich ab. Die Funkreichweite für den Keyless-Modus lässt sich einstellen, um zum Beispiel ein vor der Wohnung geparktes Motorrad nicht ungesichert zu lassen.