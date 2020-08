Eisige Träume Röki: Von Menschen und Monstern In einer Videospielwelt voller Gewalt und Hass erzählt das Point-&­-Klick-Abenteuer Röki von Liebe, Vertrauen und Hoffnung. Es entführt auf eine bezaubernde Reise in die Sagen- und Märchenwelt Skandinaviens. Von Andreas Müller

Ein geheimnisvoller Wald, eisige Kälte und ein Mädchen, das sich auf ein großes Abenteuer begibt – Röki verbindet skandinavische Mythen mit der dramatischen Suche nach verdrängten Erinnerungen. Im minimalistischen Look der Comicgrafik und vor gruseligem Hintergrund entsteht ein spannendes Abenteuer, in dem sich psychologische Sinnsuche und cleveres Rätseldesign die Hand geben.

Einsam im Wald

Das Mädchen Tove steht vor dem Nichts: Gerade hat ein riesiges Monster das einsam im Wald gelegene Haus ihrer Familie zerstört und den Vater unter den Trümmern begraben. Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Lars flüchtet sie vor der Bedrohung, doch in der eisigen Einöde landet der Junge in den Fängen einer bösen Hexe. Bevor diese ihr tödliches Ritual mit Lars durchführen kann, macht sich Tove auf die abenteuerliche Suche in einer Welt, die Träume buchstäblich wahr werden lässt.