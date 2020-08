Langer Lulatsch Android-Smartphone Sony Xperia 1 II mit 21:9-Display Das Sony Xperia 1 II hebt sich mit schmalem Displayformat und ­extrem hoher Auflösung von anderen High-End-Phones ab. Doch im Vergleich zur Konkurrenz zeigen sich auch Schwächen. Von Robin Brand

Auch in der zweiten Auflage bleibt das Sony Xperia 1 mit seinem Display im schmalen 21:9-Format ein Blickfang. 15,2 Zentimeter streckt sich das OLED in die Länge, das Gerät selbst misst ganze 16,6 Zentimeter – und ist damit zu lang für so manche Hosentasche. Da hilft auch das flache Gehäuse wenig. In Kombination mit dem Display ohne Loch und Einkerbung – die Kamera sitzt ganz klassisch im Displayrahmen – macht das 1200 Euro teure Gerät aber einen eleganten Eindruck.

Prunkstück des Xperia 1 II ist einmal mehr das 6,5 Zoll große OLED-Panel. Es zeigt Inhalte mit einer Auflösung von 3840 × 1644 Pixeln schärfer an als jedes andere Smartphone (646 dpi). Ob kleine Schriften oder App-Icons: Alles ist gestochen scharf, einzelne Pixel sind selbst bei ganz ge­nauem Hinsehen nicht auszumachen. Allein: Nötig ist dieser Pixelprotz nicht. Samsung Galaxy S20+ (6,7 Zoll, 3200 × 1440 Pixel, 524 dpi) und Huawei P40 Pro (6,6 Zoll, 2640 × 1200 Pixel, 441 dpi) stellen Inhalte aus normalem Leseabstand betrachtet genauso scharf dar. Im Unterschied zum Vorgänger erreicht das Xperia 1 II in allen Situationen eine ausreichende maximale Helligkeit, beim Xperia 1 (c’t 14/2019, S. 84) war diese noch auf einige Anwendungen wie Netflix und die Foto-App begrenzt. Im Unterschied zu Konkurrenzprodukten wie Samsung S20 oder OnePlus 8 Pro kommt das Xperia 1 II mit einem 60-­Hertz-Panel, Bildwiederholraten von 90 oder gar 120 Hertz stellt es nicht dar.