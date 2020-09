KI verkünstelt

Malprogramm Corel Painter 2021 mit besserer Performance

Corel erweitert im Malprogramm Painter 2021 das Sortiment an ­„dicken Farben“ und will mehr aus der Hardware herauskitzeln. Stilvorgaben verwandeln Fotos mithilfe künstlicher Intelligenz in Kunstwerke.

Von Gerald Himmelein