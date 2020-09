Aufgezeichnet Loom sieht ein bisschen aus wie YouTube und zeichnet Videos so einfach auf wie eine Sprachnachricht.

Mit der Desktop-App Loom lassen sich Videos von unbegrenzter Länge aufnehmen, schneiden und per Link verschicken. Die App eignet sich für die Teamarbeit im Unternehmen, etwa wenn man seinen Kollegen eine neue Idee vorstellen will. Eine Integration für MS Teams befindet sich in der Beta-Phase. Lehrende und ­Lernende erstellen damit Präsentationen und Tutorials. Entwicklern ermöglicht die GitHub-Integration schnelle Code-­Reviews im eigenen Repository per Videofeedback. Wer kein Programm herunterladen möchte, benutzt die Browser-­­Er­weiterung für Google Chrome – eine Anmeldung bei Loom ist in beiden Fällen erforderlich. Die Desktop-App läuft unter macOS, Windows und auf Chromebooks.

Wahlweise zeichnet Loom Bildschirm plus Webcam auf oder nur eins von beidem. Das Webcam-Video erscheint während der Aufnahme links unten am Bildschirmrand. In der Pro-Variante lassen sich Dateien zu den Videos hinzufügen, es gibt ein Malwerkzeug und einen Call-to-Action-Button, um das Video mit einem Link zu versehen. Zudem gibt es keine Aufnahme-Begrenzung im eigenen Loom-Bereich – die kostenlose Variante ist auf 25 Aufnahmen beschränkt. Platz für neue Videos schafft man, indem man alte Aufnahmen löscht oder sie herunterlädt und lokal speichert.