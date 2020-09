Bild: Andreas Martini Massenabfertigung Gemeinsamer Dateizugriff per SMB für macOS, Linux und Windows Wer regelmäßig größere Daten­mengen zwischen Computern aus­tauschen muss, landet zwangsläufig beim dem, was im Volksmund als Windows-Freigabe bekannt ist. Längst können auch Macs, Linux-­PCs, NAS-Büchsen und sogar Mobil­telefone und Tablets auf diese zu­greifen. In der Praxis scheitert das jedoch oft an Details, die dieser ­Beitrag klärt. Von Peter Siering

Bevor sich dieser Artikel an konkrete Hilfestellungen macht, bereitet er Sie mit einem Exkurs auf typische Probleme vor: Grundlage der Windows-Freigaben ist eine Protokollfamilie mit dem Namen „Server Message Block“ (SMB), die vorübergehend auch mal unter „Common Internet File System“ (CIFS) firmierte. Typisch für SMB ist die klare Rollenverteilung in Server und Client. Der Server stellt Freigaben bereit, der Client greift darauf zu. Als Protokollfamilie bezeichnet man sie, weil es verschiedene Spielarten gibt – was zunächst nicht weiter schlimm ist, weil Server und Client beim Aufbau einer Verbindung die Version absprechen.

Der Grundgedanke des Protokolls ist, dass hinter einem Client eine Identität steckt, meist ein realer Benutzer. Für sie ist auf dem Server (oder einer übergeordneten Verwaltungsinstanz, sprich Domäne) ein Name und ein Passwort hinterlegt. Dateien, die ein Client anlegt, gehören diesem Benutzer. Das Dateisystem auf dem Server und die dort hinterlegten Rechte spielen ebenfalls eine Rolle. Es genügt also nicht, dass ein Benutzerkonto Zugriff auf eine Freigabe erhält, auch die Rechte im Dateisystem hinter der Frei­gabe müssen passen.