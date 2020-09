Funktionsreiches DECT-Mobilteil Das Gigaset E720 ist ein vielseitiges DECT-Telefon für Menschen mit ­besonderen Bedürfnissen. Sogar Bluetooth ist an Bord.

Das Ende Juli vorgestellte E720 von Gigaset ist ein klassisches Festnetztelefon, das für Menschen mit erweiterten Anforderungen an ein Telefon gedacht ist. Hierzu zählen beispielsweise Schwer­hörigkeit oder Sehschwächen. Das Gerät ist in drei Varianten erhältlich: als reines DECT-­Mobilteil inklusive Ladestation zum Einbuchen in DECT-GAP- oder CAT-iq-­2.0-Basisstationen, wie solche in modernen Routern, oder als Variante mit eigener DECT-Basis – letztere wahlweise mit oder ohne Anrufbeantworter.

Wir haben die mit Basisstation inklusive Anrufbeantworter getestet: Die beigelegte Anleitung erläutert die Einrichtung des E720 umfangreich und ausführlich, sodass auch technisch weniger versierte Nutzer keine Probleme bei der Einrichtung haben sollten. Das Paket enthält außerdem die Basis, das passende Netzteil, ein Mobilteil, die Akkus und die Telefonleitung.