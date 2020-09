Mitmachfolien Interaktiv unterrichten mit Google Präsentationen und Pear Deck Eine Erweiterung für die Web-­Anwendung zum Präsentieren aus der Office-Suite von Google ergänzt normale Folien um die Möglichkeit, Fragen und Aufgaben zu stellen und von jedem Teilnehmer eine Reaktion einzuholen. Lehrer können das im Präsenz- oder Distanzunterricht einsetzen, aber auch für individuell gestaltete Hausaufgaben nutzen. Von Dorothee Wiegand

Mit „Pear Deck for Google Slides Add-on“ können Nutzer der Office-Suite von Google das darin enthaltene Modul „Google Präsentationen“ um spannende Möglichkeiten erweitern. Das Add-on ergänzt die Folien einer Präsentation um Eingabemöglichkeiten für die Zuhörer eines Vortrags. Das können Lehrkräfte im Unterricht nutzen, um ihren Schülern Fragen zur Präsentation zu stellen, die diese am eigenen Bildschirm individuell beantworten. Sie finden das Add-on im G Suite Marketplace. Zur Nutzung der Office-Suite und des Add-ons müssen Sie mit einem Google-Account angemeldet sein.

Am einfachsten lässt sich das Add-on einrichten, indem Sie zunächst Google Präsentationen starten (docs.google.com/presentation) und in der Menüleiste „Add-ons/Add-ons aufrufen“ wählen. So wird die Ansicht der verfügbaren Add-ons im Marketplace auf diejenigen beschränkt, die mit dem Präsentationsmodul kompatibel sind. Wählen Sie Pear Deck aus und klicken sie in der folgenden Ansicht auf den blauen Querbalken mit der Beschriftung „Installieren“.