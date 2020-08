Kopfschmeichler Das VR-Headset Oculus Quest ist beliebt, drückt aber oft am Kopf. Eyglo will mit nachrüstbaren Polstern den Komfort steigern.

Die Virtual-Reality-Brille Oculus Quest gehört zu den meistverkauften VR-Geräten: Schließlich lässt sie sich nicht nur autark mit dem integrierten Android-System verwenden, sondern auch an den PC anschließen, um Blockbuster-Titel wie Half-Life: Alyx zu spielen. Technisch ist die Quest top, doch es hapert an der Ergonomie: Da das 571 Gramm schwere Headset größtenteils auf dem Gesicht und der Stirn aufliegt, kommt es häufig zu Druckstellen. Mit einem größeren Hinterkopfpolster und einem zusätzlichen Kopfband will Hersteller Eyglo solche Probleme bekämpfen.

Das Polster für den Hinterkopf sorgt dafür, dass das Headset nicht mehr primär auf Stirn und Gesicht aufliegt, das Kopfband verteilt das Gewicht ein wenig Richtung Schädel. Sowohl Hinterkopfpolster als auch Kopfband lassen sich in wenigen Sekunden mit Klettverschlüssen am Headset befestigen.