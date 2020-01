Apple Pay bei Sparkassen

Sparkassen-Kunden können mit der Apple Watch bezahlen. Die Android-App der Sparkassen unterstützt aber keine Smartwatches.

Die Sparkassen bieten mobiles Bezahlen mit Apple Pay an. 50 Millionen Kunden von 371 der 379 Institute können ihre Kreditkarten im Wallet hinterlegen. Als weitere Kreditinstitute kommen Commerzbank, Norisbank und LBBW hinzu. 2020 soll auch die Girocard („EC-Karte“) in Apple Pay eingebunden werden, so Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey.