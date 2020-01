Sat-IoT für Schwimmwesten

Eine Internet-of-Things-Anbindung per Satellit soll zukünftig die Seenotrettung erleichtern: In Kooperation mit dem IoT-Netzbetreiber Sigfox will Plastimo ortbare Schwimmwesten und Rettungsinseln herstellen. Die Notruf-Datenpakete können entweder von den bereits existierenden terrestrischen Sigfox-Netzen oder von dem sich im Aufbau befindlichen Satellitennetz ELO (Eutelsat LEO for Objects) an die Rettungsleitstellen weitergereicht werden.