Gas- und Lebensmittel-Detektor

Pyreos hat in die TO-39-Gehäuse Absorptionsspektrometerchen zum Detektieren von allerlei Gasen eingebaut.

Pyreos hat sein Angebot an Miniatur-Absorptionsspektrometern erweitert und bietet nun Vierkanal-Detektoren auf pyroelektrischer Basis in TO-39-Gehäusen mit einer Filterblende von 1,5 × 1,5 Millimetern an. Mit den nichtdispersiven Sensoren (NDIR) der Reihe Py-ITV-Quad-TO39 lassen sich je nach Absorptionsfilter verschiedene Gase und Aerosole wie Alkoholdämpfe, einige Lebensmittel, Kältemittel und Feuer detektieren. Sie erkennen auch Kohlenmonoxid und diverse gasförmige Kohlenwasserstoffe.