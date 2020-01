Die DNA der Dinge

Forscher der ETH Zürich haben eine Methode entwickelt, 3D-gedruckte Objekte in Datenspeicher zu verwandeln. Als Speichermedium verwenden sie DNA. Sie ist in Glaskügelchen eingebettet, die während des Drucks hinzugegeben werden und mit dem Filament verschmelzen. So entstand im Versuchslabor bereits ein Kunststoffhäschen, das seine eigene Bauanleitung im Umfang von rund 100 kByte in sich trug. Dieselbe Technik eignet sich dazu, hochwertige Produkte wie zum Beispiel Medikamente-Verpackungen zu kennzeichnen. Da wäre aber noch viel mehr möglich: Der israelische Computerwissenschaftler Yaniv Erlich hat eine Methode gefunden, mit der sich theoretisch bis zu 215.000 Terabyte Daten in einem Gramm DNA speichern lassen. (agr@ct.de)