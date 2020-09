Riesenfliege Leichtes Notebook LG Gram 17 mit großem 16:10-Bildschirm Das LG Gram 17 spielt bei Akkulaufzeit und Gewicht in einer Liga mit 13,3-Zoll-Notebooks, ist aber viel größer: Es hat einen 17-Zoll-Bildschirm im arbeitsfreundlichen 16:10-Format. Von Florian Müssig

LG bereichert den hiesigen Notebookmarkt seit Kurzem mit einigen besonders leichten Premiumgeräten der Gram-­Serie. Dessen größter Vertreter, das Gram 17, ist zwar so groß, dass der namensgebende 17-Zoll-Bildschirm ins Gehäuse passt, doch beim Gewicht fühlt man sich an viel kompaktere Mobilrechner erinnert: Rund 1,3 Kilogramm ist bei 13,3-Zoll-Notebooks üblich. Auch die Laufzeit fällt außer­gewöhnlich lang aus: Das flache Gehäuse bietet dank ausladender Grundfläche genug Platz für einen 80-Wh-Akku, der das Notebook bei geringer Systemlast über 22 Stunden lang speist.

All dies konnte LG nur dadurch erreichen, dass die internen Komponenten ebenfalls aus der Kompaktklasse stammen. Statt besonders leistungsstarker H-Prozessoren mit sechs oder acht Kernen und dicken Grafikchips kommen im Gram 17 dieselben Prozessoren zum Einsatz, die man sonst eben in 13,3- oder 14-Zöllern findet: Der Core i7-1065G7 ist ein Quad-Core aus Intels 10-Nanometer-Baureihe Ice Lake; um die Grafikausgabe kümmert sich allein die im Prozessor enthaltene Iris-Plus-GPU. Der Prozessor erzielt im Gram 17 eine ordentliche, aber keine überragende Performance – vermutlich, weil ein besonders leistungsstarkes Kühlsystem den Einsatz von mehr Metall erfordert hätte, was wiederum aufs Gesamtgewicht durchgeschlagen wäre.