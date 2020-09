Bild: Albert Hulm PAL Von Thomas Frick

Paul Adernauk räusperte sich. „Was ich Ihnen jetzt sage, PAL, bleibt aber unter uns. Der Mensch ist genau genommen nichts anderes als ein Computer. Nur weniger zuverlässig.“ Er sah mich an, als versuchte er, in meinen blau schimmernden LED-Augen zu ergründen, ob eine künstliche Intelligenz überhaupt in der Lage sei, ihm zu folgen.

Ich tat, als würde ich es gerade so raffen, und machte mitfühlend: „Hhm ...“