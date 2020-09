Auf der richtigen Spur HDMI-Bildmischpult Atem Mini Pro ISO mit Mehrspuraufzeichnung Im Eifer des Zombie-Gefechts kommt die Umschaltung auf eine andere ­Perspektive während eines Live-­Streams oftmals zu spät. Dank Mehrspuraufzeichnung ist das beim Atem Mini Pro ISO kein Beinbruch: Hier ­lassen sich Fehler nachträglich ausmerzen, bevor man die Aufzeichnung zu YouTube hochlädt. Von Mirko Dölle

Bildmischer werden bislang hauptsächlich bei Live-Events und Streams eingesetzt, wenn der Videoproducer in Echtzeit zwischen Videoquellen umschaltet oder Einblendungen vornimmt. Verpennt man einen Perspektivenwechsel oder blendet etwa eine falsche Grafik ein, lässt sich das nicht mehr korrigieren – weder live noch in der Aufzeichnung. Denn während bei klassischen Videoproduktionen zunächst alle Kameraeinstellungen aufgezeichnet und erst viel später am Schnittplatz ausgewählt werden, hat man bei Bildmischern üblicherweise nur das Master-Ausgangssignal als Aufzeichnung zur Verfügung. Deshalb werden Bildmischer bei Videoproduktionen nur selten benutzt.

Der Atem Mini Pro ISO kann beides: Er zeichnet nicht nur das Master-Signal am Ausgang auf, sondern als Mehrspurrekorder zusätzlich alle Audio- und Video-­Eingänge gleichzeitig in separaten Dateien auf einer USB-Festplatte. Außerdem legt der Bildmischer ein Projekt für das kostenlose Videoschnittprogramm DaVinci Resolve aus gleichem Hause an, in dem er die Videoclips der einzelnen Quellen zusammen mit Kamerawechseln als harten Schnitt oder sanften Übergang speichert. Schaltet man etwa am Bildmischer von Kamera 1 auf Kamera 2 um, so gibt es im Videoprojekt an diesem Zeitpunkt in der Timeline einen Schnitt in den Clips von Kamera 1 und Kamera 2 und die Clips werden in der Timeline hintereinander angeordnet.