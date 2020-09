An Format gewonnen Dells Edel-Notebook XPS 15 (9500) mit 16:10-Bildschirm Dells edler 15-Zöller XPS 15 nimmt auch in der 2020er-Edition wieder eine Ausnahmestellung ein: Der Bildschirm kommt nun im praktischen Seitenverhältnis 16:10. Von Florian Müssig

Bei Notebookdisplays gehört Dells Edel-Baureihe XPS seit Jahren zu den Trendsettern: Im XPS 13 debütierten beispielsweise bereits anno 2015 die inzwischen obligatorischen schlanken Displayränder – zumindest an den Seiten und oberhalb des Panels. Doch erst jetzt, in der 2020er-Generation, ist auch der Rand unter dem Bildschirm verschwunden, was Dell für einen weiteren Schritt nach vorne nutzt: Es gibt jetzt 16:10-Bildschirme mit mehr Bildhöhe. Auf Webseiten oder in Dokumenten muss man deshalb deutlich weniger scrollen als bei herkömmlichem 16:9.

Beim hier getesteten neuen XPS 15 9500 stehen zwei Bildschirme zur Wahl. Im Testgerät steckte ein Touchscreen mit etwas mehr als 4K-Auflösung (3840 × 2600 Punkte), der den AdobeRGB-Farb­raum abdeckt und mit einer maximalen Helligkeit von über 400 cd/m2 zudem die DisplayHDR-400-Norm erfüllt. Alternativ ist ein matter Bildschirm bestellbar, der weniger Auflösung (1920 × 1200 Punkte) und einen geringeren Farb­umfang bietet.