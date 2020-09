Animier-Deckel Asus baut in manche Varianten des Gaming-Notebooks RoG Zephyrus G14 eine LED-Matrix-Anzeige an der Deckelaußenseite ein.

Mit dem RoG Zephyrus G14 hat Asus ein ebenso kompaktes wie potentes Gaming-Notebook auf die Beine gestellt: In ihm arbeiten AMDs leistungsstarke Ryzen-4000H-Prozessoren mit Nvidia-­GPUs bis zur GeForce RTX 2060 zusammen. Einen Test des Notebooks im Maximalausbau (Ryzen 9 4900HS plus Ge­Force RTX 2060) haben wir bereits in c’t 9/2020 auf Seite 68 veröffentlicht.

Inzwischen sind zusätzliche Ausstattungsvarianten erhältlich, die an der Deckelaußenseite ein sogenanntes AniMe Matrix Display mitbringen: Hinter den feinen Löchern, die alle Konfigurationen als Designelemente in einer Hälfte des Deckels mitbringen, stecken hier zig weiße LEDs. Sie lassen sich über das vorinstallierte Hilfsprogramm Armory Crate als Punktmatrix-Anzeige ansteuern, wenn das Notebook am Netzteil hängt.