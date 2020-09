Das kleine Schwarze Sennheisers In-Ear-Headset CX 400BT verspricht den Klang des True Wireless 2, kostet aber 100 Euro weniger. Gespart wurde an der aktiven Geräuschunterdrückung.

Sennheiser baut in sein neues In-Ear-­Headset CX 400BT die gleichen Wandler ein wie ins Spitzenmodell True Wireless 2. Der Klang ist identisch, was die gleich verlaufenden Messkurven von unserem Kunstkopf belegen. Der Sound wirkt aufgrund der starken, aber nicht übertriebenen Bassbetonung recht voluminös. Höhen halten sich etwas zurück, ohne spitz oder dumpf aufzuspielen. Im Vergleich zu Apples Airpods Pro klingen die CX 400BT etwas runder, weniger hart und hell, was an der Absenkung im Bereich von 2 bis 6 kHz liegen mag.

Auf den Spritzwasserschutz nach IPX 4 der True Wireless 2 muss man hier ebenso verzichten wie auf eine aktive Geräuschunterdrückung samt „Transparentmodus“. Allerdings ist bereits die passive Dämpfung recht hoch, sodass man wenig von seiner Umgebung mitbekommt. Durch ihre neue Formgebung sind die CX 400BT etwas griffiger. Mit ihren abschließenden Gummimanschetten in drei verschiedenen Größen saßen die CX 400BT bequem und fest in unseren Ohren und rutschten nicht so leicht heraus wie die Airpods Pro.