Der Sena R1 Evo sieht auf den ersten Blick aus wie ein normaler Radhelm – wären da nicht die drei Bedienknöpfe. Ton-Helm Smart-Fahrradhelm Sena R1 Evo mit Lautsprecher, Mikrofon und LEDs Der Fahrradhelm Sena R1 Evo hat ein Bluetooth-Headset mit Walkie-­Talkie-Funktion eingebaut – er passt aber nicht auf jeden Kopf. Von Jan-Keno Janssen

Während der Fahrt Podcasts oder Musik hören – das ist im Auto ganz normal, auf dem Fahrrad gilt es als gefährlich: Schließlich können Kopf- oder Ohrhörer die Ohren so verschließen, dass man nicht mehr genug vom Straßenverkehr mitbekommt. Der Fahrradhelm Sena R1 Evo soll nun für sichere akustische Untermalung auf dem Rad ermöglichen. Obendrein gibt es eine Freisprechfunktion, mit der sich mehrere Fahrer so normal unterhalten können, als würden sie direkt nebeneinander fahren.

Möglich machen es Minilautsprecher im Helm – die liegen nicht auf dem Ohr auf, sondern befinden sich mehrere Zentimeter oberhalb davon im Helm, weshalb die Gehörgänge nicht verschlossen werden. Die offene Bauweise führt dazu, dass umstehende Menschen – zum Beispiel an der Ampel – problemlos mithören können, was aus den Lautsprechern schallt. Im Gegenzug sind die relativ ungerichteten Lautsprecher für die oder den Helmtragenden häufig zu leise. An viel befahrenen Straßen war es im Test schwierig, einem Podcast zu folgen – und das trotz maximaler Lautstärke. Die Tonqualität erinnert an die von Handy-Lautsprechern – scheppernd und ohne Bass.