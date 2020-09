Vorsicht Kunde Umgeklemmt Wochenlang offline nach misslungenem Tarifwechsel Wenn eine technische Umstellung ansteht, nutzen Internet-­Provider gerne die Gelegenheit, neue Produkte zu verkaufen, was dann gerne mal schiefgeht. Wie zum Beispiel bei Net­cologne, die einen Kunden bei der Gelegenheit noch flugs aufs eigene Kabelnetz umstellen wollten. Von Urs Mansmann

Seit 22 Jahren sind Manfred und Vera M. zufriedene Kunden bei Netcologne. Vor 12 Jahren buchten sie DSL mit 6 MBit/s zu ihrem ISDN-Anschluss hinzu; seither nutzten sie den Tarif ohne Änderung.

Am 30. Juni 2020 tat sich dann allerdings etwas: Netcologne meldete sich mit einem Schreiben und kündigte an, die am Anschluss eingesetzte Technik umzustellen. Man solle sich keine Sorgen machen, der Anschluss werde rechtzeitig umgestellt und die Datenrate steige ganz nebenbei von 6 auf 25 MBit/s.