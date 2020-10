Bild: Rudolf A. Blaha, Illustratior, Frankfurt am Main 2020 Das letzte Gefühl Von Michael Rapp

Kommissar Lutz Dohl starrte auf seinen Erdbeerkuchen und lauschte in sich hinein – auf die letzten Empfindungen des Mordopfers Klaas Bonna, die sein Emo-Link ausgab. Wieder bekam er eine Gänsehaut.

Es war eine Gefühlsverwirrung, heiß, stürmisch und furchterregend – einer der Kriminaltechniker hatte es eine chaotische Kakofonie genannt, aber das erschien Dohl falsch. Gefühle waren immer in sich stimmig, strukturiert durch körperliches Befinden, Bedürfnisse, Erfahrungen und Wünsche. Jede noch so verworrene Mischung, jede Irrung und Wirrung war so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck.