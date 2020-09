Bild: Rudolf A. Blaha Kontenbündler Multibanking-Apps mit Licht und Schatten Multibanking-Apps können ­mehrere Konten an einem Ort bündeln, Geld überweisen und Finanzen analysieren. Im Spannungsfeld zwischen Komfort, Datenschutz und Preis sollte man aber sorgfältig auswählen. Von Markus Montz

Gehaltskonto, Familienkonto, Shop­ping-Kreditkarte, Reisekreditkarte, Tagesgeldkonto: Auch als Privatmensch brauchen Sie einen guten Überblick über Ihre finanzielle Gesamtsituation, wenn Sie mehrere Konten bei verschiedenen Banken haben. Komfortabler als die Haus-Apps der einzelnen Banken sind Multibanking-Apps, die mehrere Konten gemeinsam verwalten. Auch mit nur einem Konto kann sich eine Multibanking-App lohnen, wenn sie Umsätze übersichtlich und in Echtzeit für individuelle Analysen und Budgets aufbereitet. Idealerweise enthält die App außerdem grundlegende Banking-Funktionen wie Überweisungen und Dauerauftragsverwaltung.

Wir haben sechs Kandidaten getestet. Banking4, Finanzblick, Numbrs, Outbank und StarMoney sind etablierte Multibanking-Apps, die seit Januar 2020 erhältliche App TEO komplettiert das Feld. Sie entstand aus einem Projekt mit fünf Sparda-­Banken [1, 2], versteht sich aber mit einigen Funktionseinschränkungen auch als Multibanking-App für Nutzer außerhalb dieses Kreises. Finanzblick, Numbrs, Outbank, StarMoney und TEO sind kostenlos. Einen Blick haben wir auch auf StarMoneys Abo-Modell „Flat“ für 5,49 Euro im Monat geworfen, in dem eine Sync-Funktion und die Desktop-Version enthalten sind. Banking 4 kostet pro Google- oder Apple-­Konto 9,99 Euro, die Desktop-Variante einmalig 29,95 Euro.

Für unseren Test prüften wir die Apps mit acht Bankzugängen: Comdirect, Deutsche Bank, DKB, Hannoversche Volksbank, ING, N26, Postbank und Sparda-­Bank Hessen. Falls vorhanden, nahmen wir auch die jeweiligen Kreditkarten- und Tagesgeldkonten dazu, sodass wir am Ende auf bis zu 13 einzelne Konten kamen. Das bringt die Apps in Sachen Login-Verwaltung an ihre Grenzen – vor allem, wenn sie beim sogenannten Kontenrundruf alle Kontostände und Umsätze auf einen Schlag abrufen sollen. N26 und ING sind aufgrund der Schnittstellenpolitik der Häuser eine besondere Herausforderung, insbesondere bei Überweisungen. Mit einer Ausnahme lassen sie sich bei Girokonten dieser Banken daher nicht durchführen.

Neben Übersichtlichkeit und Banking-Funktionen sahen wir uns das Geschäftsmodell insbesondere bei den kostenlosen Apps an und klopften die Datenschutzerklärungen und Datenschutzoptionen auf Mängel ab. Auch das jeweilige Sicherheitskonzept interessierte uns.

Einrichtung und Kontoabruf

Numbrs, Outbank und TEO benötigen ein Nutzerkonto beim jeweiligen Anbieter. Das Nutzerkonto ist Voraussetzung für eine geräteübergreifende, cloudbasierte Synchronisierung von Überweisungsvorlagen sowie die Kategorisierung einzelner Buchungen. Bei Finanzblick und Star­Money (dort kostenpflichtig) ist ein Nutzerkonto optional. Banking4 geht einen anderen Weg: Hier synchronisieren Sie mithilfe einer verschlüsselten Datei, deren Speicherort Sie selbst bestimmen.

Nach der Installation der App legen Sie überall ein Passwort für die App fest, optional auch eine biometrische Abfrage per Fingerabdruck oder Face ID. Anschließend binden Sie Ihre Konten ein. Das lösen einige Apps, aber auch einige Banken nicht besonders nutzerfreundlich – es hängt davon ab, wie komfortabel sie die gesetzlichen Vorgaben zur Starken Kundenauthentifizierung (SCA, siehe Kasten) umsetzen. Banking4, Finanzblick, Outbank und StarMoney speichern auf Wunsch auch Bank-Benutzernamen und -Passwort oder -PIN zuverlässig (dazu später noch mehr). StarMoney kann allerdings keine N26-Konten einbinden. Numbrs speicherte bei uns keine Bankzugangsdaten. Wir mussten uns in allen Konten regelmäßig mit Benutzername, Passwort und zweitem Faktor neu authentifizieren; unabhängig von einer etwaigen 90-Tage-Ausnahme der Bank. TEO merkte sich die Zugangsdaten von Deutscher Bank und DKB nicht dauerhaft.

Die bankseitig vorgegebenen photoTAN-Verfahren von Deutscher Bank und Comdirect, bei denen Sie einen Farbcode auf dem Display einscannen müssen, stellen alle Apps vor Schwierigkeiten. Wenn Sie die Authentifizierung auf demselben Smartphone durchführen wollen, kommen Sie nur noch mit einer anderen Kamera weiter, mit der Sie den Code abfotografieren – anschließend scannen Sie das Foto mit der Sicherheits-App der Bank ein. Bei der Sparda Hessen sind Sie generell auf ein externes chipTAN-Lesegerät und die Girocard angewiesen, da die Sparda-­SecureApp lediglich mit TEO zusammenarbeitet. Zwar haben alle drei Banken eine zulässige Ausnahme integriert, nach der bei Kontoabfragen nur alle 90 Tage eine Passworteingabe erforderlich ist [3]. Bei Überweisungen hilft Ihnen das aber nicht. Einziger Lichtblick: Banking4 überträgt den photoTAN-Code auch auf eine Apple Watch.

PSD2-Bank-Fail: Die photoTAN-Abfrage von Comdirect und Deutscher Bank zwingt alle Multibanking-App-Nutzer zu Workarounds und ist nur eingeschränkt für unterwegs geeignet.

Ein kleines Komfortproblem haben übrigens alle Apps, sofern Sie eine bankeigene Sicherheits-App auf demselben Smartphone verwenden: Um einen kurzen Wechsel dorthin kommt man nicht herum, sobald man eine TAN braucht oder eine Push-Freigabe bestätigen muss. Das ist aber immer noch besser, als ein externes Lesegerät wie einen TAN-Generator herauskramen zu müssen.

Nutzen Sie Ihre Konten bei Banken mit komplizierter Authentifizierung nur selten, nehmen Sie sie am besten von einem Rundruf aus. Etwas einfacher machen es außerdem die Browserzugänge von Finanzblick und TEO, die macOS-App von Outbank sowie die kostenpflichtigen Desktop-Versionen von Banking4 und StarMoney. Damit können Sie Ihre Konten am PC einrichten und immer mal zwischendurch abrufen. Hat Ihre Bank die 90-Tage-Regel in Kraft, minimieren Sie dadurch die Anzahl der Authentifizierungsabfragen am Smartphone.