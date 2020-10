Leicht geschäftlich Leichtes Business-Notebook Fujitsu LifeBook U9310X mit LTE Das 13,3-Zoll-Notebook Fujitsu LifeBook U9310X bietet Busi­ness-­Annehmlichkeiten wie Fernwartbarkeit und LTE-­Modem, außerdem kann man es als Tablet mit mattem Touchscreen nutzen. Trotzdem wiegt es gerade mal ein Kilogramm. Von Florian Müssig

Fujitsus Herangehensweise an den Notebookmarkt ähnelt dem von DynaBook (Ex-Toshiba): Beide japanischen Unternehmen sind nicht mehr im preisgetriebenen Endkundengeschäft unterwegs, sondern fokussieren sich auf lukrativere Business-Notebooks.

In dieser Geräteklasse ticken die Uhren etwas anders: Fujitsus aktuelles Ober­klasse-Modell, das hier getestete LifeBook U9310X, kam erst vor Kurzem in den Handel, obwohl darin Prozessoren der zehnten Core-i-Generation werkeln – und Intel jüngst die elfte gestartet hat [1]. Hintergrund ist, dass Intel CPU-Varianten mit Langzeitverfügbarkeit und vPro-Fernwartungsfunktion immer erst später im Lebenszyklus einer Core-i-Generation folgen lässt – und in der zehnten Core-i-Generation war es nun mal erst in diesem Sommer so weit. Die im LifeBook verwendeten Prozessoren entstammen zudem weiterhin Intels etablierter 14-Nanometer-Fertigung; 10-Nanometer-CPUs mit vPro kommen wohl frühestens 2021 als Tiger-Lake-Chips.