Zahlen, Daten, Fakten IT und Umwelt

Die Auswirkungen von Smartphones, Streaming & Co. auf die Umwelt werden heiß diskutiert. Allerdings blieben Strombedarf und CO 2 -Ausstoß der IT in den vergangenen Jahren laut mehreren Studien stabil, obwohl die Datenmenge gleichzeitig rasant anstieg. In Deutschland benötigte Informations- und Kommunikationstechnik im Jahr 2015 etwa 47 Terawattstunden. Das entsprach rund 1,9 Prozent des gesamten Energieverbrauchs.

Es gibt aber auch einen negativen Trend: Die Elektroschrott-Berge wachsen weltweit kontinuierlich. Dabei spielt auch die kurze Nutzungsdauer von Smartphones und Gadgets eine Rolle. Nur ein kleiner Teil der entsorgten Geräte wird registriert und ordentlich recycelt.