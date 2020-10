Bild: Thorsten Hübner Internetkopierer Mit Wget statische Kopien von Websites erstellen Alte Websites vergangener Projekte in puncto Software und Sicherheit aktuell zu halten, kostet Zeit und Geld. Mit dem Kommandozeilentool Wget kann man sie stattdessen in statische Sites verwandeln und damit auf ihrem aktuellen Stand einfrieren. Von Sylvester Tremmel

Der Blog zur längst vergangenen großen Reise liegt brach, die Website eines ehemaligen studentischen Projekts gammelt seit Jahren vor sich hin und die Homepage zur Hochzeit samt RSVP-Formular ist immer noch online. Eigentlich müsste man sich um all diese Websites kümmern und vor allem die dahinterstehenden Blogging- und Content-Management-Systeme (CMS) aktualisieren. Gerade bei alten und eigentlich nicht mehr interessanten Projekten fehlt dazu aber die Zeit. An sich können sie weg, aber für ein beherztes „Ja, ich will diesen Webspace löschen“ hängen doch zu viele Erinnerungen daran und der Betrieb kostet fast nichts. Also bleibt alles, wie es ist, und die veraltenden Projekte sammeln weiter Staub und Sicherheitslücken.

Es gibt aber eine Alternative: die Website in eine statische Kopie umzuwandeln. Statt also weiter ein CMS oder eine Blog-­Software werkeln zu lassen, wird das aktuelle Erscheinungsbild der Website eingefroren – als Sammlung von HTML-, CSS-, Bild- und anderen Dateien.