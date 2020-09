Donner-Lader Einmal aufhorchen, bitte: Belkin holt sich für seinen Smart-Speaker mit Qi-Charger eine französische Soundschmiede ins Boot.

Die Marke Devialet macht sonst eher mit extravagant designten High-End-Lautsprechern im Hochpreissegment von sich reden. Nun impfen die Franzosen ihr Sound-Know-how in Belkins Smart-Speaker Soundform Elite. Der rundliche Lautsprecher mit einem Durchmesser von 16 Zentimeter bringt stolze 1,25 Kilogramm auf die Waage. Auf der Oberseite bietet er eine Ablagefläche fürs Smartphone und kann Qi-Geräte mit bis zu 10 Watt betanken (Google Fast Charge).

Als Sprachassistent kommt Google Assistant zum Einsatz, das Gerät wird komplett über Googles etwas unübersichtliche Home-App (Android, iOS) eingerichtet und verwaltet. An der Oberseite ist Platz für nur zwei Fernfeldmikrofone zur Spracherkennung – der Elite reagierte im Test nicht ganz so sicher auf „Okay, Google“ wie etwa der Google Home. Via Bluetooth 5.0 kann man Geräte auch direkt mit dem Speaker koppeln.