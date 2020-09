Headset-Marathon Fünf bequeme Kopfhörer mit Mikrofon für extra lange Videokonferenzen Wenn Sie im Homeoffice von einer Videokonferenz zur ­nächsten hetzen, dampfen nach ein paar Stunden Ihre Ohren. Abhilfe schaffen ohr­umschließende, offene Headsets, die Sie von Ihrer Umwelt nicht ­abkapseln. Von Hartmut Gieselmann

Vor Corona waren Headset-Träger hauptsächlich Gamer, mobile Vieltelefonierer und Mitarbeiter in Callcentern. Für sie gibt es eine schier unüberschaubare Vielfalt an Headsets. Die Hersteller bieten diesen Zielgruppen hauptsächlich geschlossene Systeme an, die sie so gut wie möglich vom Lärm in ihrer Umgebung abschotten – im Extremfall mit aktiver Rauschunterdrückung.

Wenn Sie jedoch im Homeoffice oder alleine im Büro sitzen, ist Außenlärm meist kein Problem. Ein abschließendes Headset ist hier kontraproduktiv, weil es den Träger von seiner Umwelt separiert und ihn schneller ermüdet.