Supereinfach­backupdings Backup-USB-Stick Waxar EasyImage Waxar EasyImage ist eine fix und fertige Backup-Lösung auf einem USB-Stick, den der Anwender nur anstecken und booten muss. Das funktioniert ganz gut – wenn es funktioniert. Von Jan Schüßler

Waxar kümmert sich eigentlich um die möglichst unkomplizierte Sicherung von Produktionssystemen in der Industrie, um bei Virenbefall & Co. schnell die Arbeits­fähigkeit wiederherstellen zu können. Das Einzelplatz-Tool EasyImage ist hingegen für normale PCs gedacht. Es kommt vorinstalliert auf einem USB-­Datenträger und eignet sich ausschließlich zur Sicherung kompletter Abbilder (Images) der Systemfestplatte.

Der Hersteller bietet drei Größen an. Die Medien fassen 250, 500 oder 1000 GByte; sie sollen sich für bis zu 160, 330 oder 600 GByte Daten eignen. Durch diese Limitierung plus Einsatz von Datenkompression will Waxar auf den jeweiligen Datenträgern Platz für mindestens zwei Festplatten-Abbilder bieten können. Inkrementelle Backups kommen dabei nicht zum Einsatz. In der Praxis speichert Easy­Image einfach so lange neue Abbilder, bis das Laufwerk voll ist und fängt dann sukzessive an, die ältesten Images zu löschen um Platz für neue zu schaffen.