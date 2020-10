Befreite Box

OpenWrt-Spartipp: Fritzbox 7362 SL

Der Einstieg in die Welt der OpenWrt-Router muss nicht teuer sein: Die Fritzbox 7362 SL ist gebraucht für 10 bis 20 Euro zu haben und taugt trotz ihres Alters prima als Hardware für Netzwerkprojekte mit der ­offenen Router-Firmware. Mit einem Python-Skript ist die ­Fritzbox in wenigen Schritten in einen Open-Source-Router verwandelt.

Von Andrijan Möcker